Yunan Milletvekili Uyardı: Askeri Gemi Gönderimi İnefficace

Yunanistan Parlamentosu Milletvekili ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, hükümetin düzensiz göçle mücadele kapsamında Libya kara sularına yakın bölgeye askeri gemi gönderme planının işe yaramayacağını ve ülkeyi zor durumda bırakacağını söyledi.

Action 24 televizyonuna konuşan Avramopulos, Libya'dan Girit Adası'na yönelik artan göç akınına ve buna karşı hükümetin politikalarına değindi.

Avramopulos, hükümetin bölgeye askeri gemi gönderme fikrinin hem işe yaramayacağını hem de Yunanistan'ı uluslararası alanda zor durumda bırakabileceğini kaydetti.

Uluslararası hukuk gereği ülkelerin göçmen teknelerini zorla durduramayacağını vurgulayan Avramopulos, "Bir tekneyi durdurmaya çalışırsınız, tekne alabora olur, insanlar boğulursa, o gemiyi gönderen ülke bunun hesabını vermek zorunda kalır." dedi.

Dimitris Avramopulos, bu yöntemin göçü engellemede etkili olmayacağının altını çizdi.

Haziran 2023'te Pilos açıklarında yaşanan ve yüzlerce düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği faciayı hatırlatan Avramopulos, "Yeni bir Pilos yaşanırsa, bu kez sorumlusu biz oluruz." ifadesini kullandı.

Son dönemde Libya'dan Yunanistan'ın Girit Adası'na yönelik düzensiz göç akını arttı. Bu kapsamda Yunanistan hükümeti, düzensiz göçle mücadele için Libya kara suları sınırına askeri gemi göndermeyi tartışıyor.