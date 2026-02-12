Yunan Sahil Güvenlik Gemisi Göçmen Botuna Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunan Sahil Güvenlik Gemisi Göçmen Botuna Çarptı

12.02.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakız Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik gemisi, düzensiz göçmenlerin bulunduğu botuna çarptı.

Sakız Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki 15 düzensiz göçmenin ölüm raporları, kazanın şiddetini ortaya koydu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 4 Şubat'taki kazada alabora olan botta hayatını kaybeden 15 kişiden 7'sinin ölüm raporu hazırlandı.

Adli tıp uzmanlarınca hazırlanan raporlarda çarpışmanın şiddeti ve yaralanmaların ciddiyetine dair bulgular yer aldı.

Raporlarda, bazı kişilerde göğüs, boyun, kol ve bacak travmalarıyla ağır kafa darbeleri tespit edildi, bir kişinin başının ezildiği belirtildi.

Haberlerde bulguların, kazazedelerin tekneye sahil güvenlik unsuru tarafından çarpıldığı yönündeki ifadeleriyle de örtüştüğü bildirildi.

Sakız Adası açıklarında 4 Şubat'ta Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki düzensiz göçmenlerin denize düştüğü açıklanmış, kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Sakız Adası, Adli Tıp, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan Sahil Güvenlik Gemisi Göçmen Botuna Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:25:03. #7.11#
SON DAKİKA: Yunan Sahil Güvenlik Gemisi Göçmen Botuna Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.