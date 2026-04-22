Yunan ve Arnavut Başbakanları Atina'da Buluştu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Atina'da bir araya geldi.

Miçotakis, Rama ile görüşmesi öncesinde kameralar önünde yaptıkları kısa sohbette, ülkesinin, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine verdiği desteği ifade etti.

Yunan Başbakan, Rama'nın Yunanistan'da düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu kapsamında yaptığı ziyaretin, iki ülke arasındaki sorunları çözmek için de iyi bir fırsat olduğuna ilişkin inancını dile getirdi.

Arnavutluk Başbakanı Rama da Yunanistan'ın desteğine teşekkür ederek "Geçmişte kalması gereken her şeyin geçmişte kalmasından memnunum." dedi.