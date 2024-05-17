Yunanistan\'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

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(ANKARA) Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 FETÖ terör örgütü üyesinin yakalandığının duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 5 kişinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."