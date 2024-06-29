Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişiden 5'i FETÖ üyesi çıktı

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalanan 7 şahıstan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 şahsın Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.