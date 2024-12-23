EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ö. ve Z.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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