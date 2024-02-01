 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yunanistan, bu yıl daha fazla Çinli turist çekmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan, bu yıl daha fazla Çinli turist çekmeyi hedefliyor

Yunanistan, bu yıl daha fazla Çinli turist çekmeyi hedefliyor

Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) Genel Sekreteri Dimitris Fragakis, ülkenin Çin pazarının ihtiyaçlarına uygun adımlar atarak bu yıl daha fazla Çinli turist çekmeyi hedeflediğini söyledi. GNTO, Yunan turizmini tanıtmak için havayolları, tur operatörleri ve medya ile işbirliği yapmaktadır. Yunanistan, Çinli turistler için özel bir deneyim yelpazesi geliştirmiş ve Atina'yı Beijing ve Shanghai'a bağlayan daha fazla direkt uçuş planlamaktadır.

01.02.2024 15:39
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATİNA, 1 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) Genel Sekreteri Dimitris Fragakis, ülkesinin Çin pazarının ihtiyaçlarına uygun adımlar atarak bu yıl daha fazla Çinli turist çekmeyi hedeflediğini söyledi.

Fragakis Çarşamba günü başkent Atina'da Xinhua'ya verdiği özel röportajda, "Tüm Çinli ziyaretçileri harekete geçirecek kapsamlı bir turizm paketi oluşturuyoruz" dedi.

Çin'in Yunanistan için önemli bir pazar olduğunu belirten Fragakis, GNTO'nun Yunan turizmini tanıtmak için havayolları, tur operatörleri ve medya ile işbirliği yaptığını söyledi.

Fragakis, Yunanistan'ın Çinli turistler için özel bir deneyim yelpazesi geliştirdiğini ve kültürün, bu stratejinin temel direklerinden biri olarak önemini sürdürdüğünü belirtti. Yetkili ayrıca Yunanistan'ın eşsiz medeniyetinin, ülkenin Çinli ziyaretçiler için bir turizm destinasyonu olarak tanıtılmasında her zaman kilit rol oynadığını sözlerine ekledi.

Fragakis, Çinli ziyaretçilerin seyahatlerini kolaylaştırmak için de Atina'yı Beijing ve Shanghai'a bağlayan daha fazla direkt uçuşun planlandığını bildirdi.

Fragakis, "Çinli turistlerin burada keyifli bir deneyim yaşayabilmeleri ve tekrar gelmeleri için kesinlikle çok iyi hazırlandık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, turist, Ulaşım, Turizm, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan, bu yıl daha fazla Çinli turist çekmeyi hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:32:05. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan, bu yıl daha fazla Çinli turist çekmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement