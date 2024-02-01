Yunanistan, bu yıl daha fazla Çinli turist çekmeyi hedefliyor

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ATİNA, 1 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) Genel Sekreteri Dimitris Fragakis, ülkesinin Çin pazarının ihtiyaçlarına uygun adımlar atarak bu yıl daha fazla Çinli turist çekmeyi hedeflediğini söyledi.

Fragakis Çarşamba günü başkent Atina'da Xinhua'ya verdiği özel röportajda, "Tüm Çinli ziyaretçileri harekete geçirecek kapsamlı bir turizm paketi oluşturuyoruz" dedi.

Çin'in Yunanistan için önemli bir pazar olduğunu belirten Fragakis, GNTO'nun Yunan turizmini tanıtmak için havayolları, tur operatörleri ve medya ile işbirliği yaptığını söyledi.

Fragakis, Yunanistan'ın Çinli turistler için özel bir deneyim yelpazesi geliştirdiğini ve kültürün, bu stratejinin temel direklerinden biri olarak önemini sürdürdüğünü belirtti. Yetkili ayrıca Yunanistan'ın eşsiz medeniyetinin, ülkenin Çinli ziyaretçiler için bir turizm destinasyonu olarak tanıtılmasında her zaman kilit rol oynadığını sözlerine ekledi.

Fragakis, Çinli ziyaretçilerin seyahatlerini kolaylaştırmak için de Atina'yı Beijing ve Shanghai'a bağlayan daha fazla direkt uçuşun planlandığını bildirdi.

Fragakis, "Çinli turistlerin burada keyifli bir deneyim yaşayabilmeleri ve tekrar gelmeleri için kesinlikle çok iyi hazırlandık" ifadelerini kullandı.