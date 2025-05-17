Yunanistan'da 2024'te 5 milyon aboneden yaklaşık 1 milyonunun elektrik faturasını zamanında ödemediği bildirildi.
Enerji, Atık ve Su Düzenleme Kurumunun (RAAEY) 2024 yıllık raporuna göre, Yunanistan'da abonelerin yaklaşık 5'te biri elektrik faturasını zamanında ödemedi.
Raporda, gecikmiş borçların toplam tutarının 3,2 milyar avroya ulaştığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da 1 Milyon Abone Faturasını Ödemiyor - Son Dakika
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