Yunanistan'da 15 yaş altına sosyal medya erişimi 1 Ocak 2027'de kısıtlanacak - Son Dakika
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Yunanistan'da 15 yaş altına sosyal medya erişimi 1 Ocak 2027'de kısıtlanacak

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Yunanistan, 1 Ocak 2027'den itibaren 15 yaş altındakilerin sosyal medya ağlarına erişimini kısıtlayacak. Uygulama öncesi açılan hesaplara da erişim engeli getirilecek ve yasal çerçeve AB yasalarına uygun düzenlenecek.

Yunanistan, 1 Ocak 2027'den itibaren sosyal medyada 15 yaş sınırlamasını uygulamaya hazırlanıyor.

Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços, Yunanistan Sağlık Bakanı Antonis Georgiadis ve Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu "reşit olmayanların sosyal medya ağlarına erişimine ilişkin" yasa tasarısı hakkında bilgi verdikleri ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Skerços, sosyal medya şirketlerinin çocukları korumak amacıyla yaptıkları düzenlemelerin artık yeterli olmadığına dikkati çekerek, bundan sonra 15 yaş altı çocukların sosyal medya ağlarına erişimine kısıtlama getirileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Georgiadis de 10-12 yaş arası çocukların yarısından fazlasının sosyal medya hesabı olduğunu ve hesabı olan her dört çocuktan birinin sosyal medyada çok uzun zaman geçirdiğini ifade etti.

Dijital Yönetişim Bakanı Papastergiu, yasal çerçevenin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uygun şekilde düzenleneceğini ve uygulamanın 1 Ocak 2027 itibarıyla başlayacağını kaydetti.

15 yaş altındakilerin uygulama yürürlüğe girmeden önce açtığı hesaplara da erişim engeli getirilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yunanistan'da 15 yaş altına sosyal medya erişimi 1 Ocak 2027'de kısıtlanacak - Son Dakika
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