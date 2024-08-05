Yunanistan'da 35 Farklı Noktada Orman Yangınlarına Müdahale Edildi

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Yunanistan genelinde gün içinde 35 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale edildiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yayımlanan açıklamada, bugün müdahale edilen 35 orman yangınından dördünün tehlikeli olduğu ancak ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangınların büyümeden kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangın riskinin yüksek olduğu bölgeler Selanik, Halkidiki, Kilkis ve Pieria, Eğribos, Atina, Mora, Girit olarak sıralandı.

Yetkililer, vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.