Yunanistan'da Alkol ve Tütün Denetimleri Artıyor

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Yunanistan'da reşit olmayan kişilere alkol ve tütün mamulleri satışının engellenmesine yönelik denetimlerin artırılmasını öngören yasa tasarısı hazırlanıyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.

Marinakis, toplantıda, reşit olmayan kişileri alkol ve tütün mamullerinden korumak için hazırlanan yasa tasarısının sunulduğunu belirterek, tasarının reşit olmayan kişilere alkol ve tütün satışını yasaklayan yasanın sertleştirilmesini hedeflediğini söyledi.

Yasa tasarısıyla alkol ve tütün mamulleri satışı yapılırken kimlik gösterme zorunluluğu getirilmesi ve emniyet birimlerinin eğlence mekanlarında denetimleri artırması öngörülüyor.

Son aylarda eğlence mekanlarında aşırı alkol tüketimi nedeniyle bazı reşit olmayan kişilerin hastanede tedavi altına alınması, konunun ülke gündemine gelmesine neden olmuştu.