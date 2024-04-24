Yunanistan'da aşırı sağcı parti milletvekili parlamentoda yumruk attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan'da aşırı sağcı parti milletvekili parlamentoda yumruk attı

Yunanistan'da aşırı sağcı Spartalılar Partisinden ayrılan milletvekili, bir diğer aşırı sağcı parti Yunan Çözümünün milletvekiline parlamentoda yumruk attığı için gözaltına alındı. Meclis Başkanı Floros'u meclisten 15 gün uzaklaştırma kararı aldı ve Floros, Ceza Kanunu'nun 157'nci maddesi gereğince polis tarafından gözaltına alındı.

24.04.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da aşırı sağcı Spartalılar Partisinden ayrılan milletvekili, bir diğer aşırı sağcı parti Yunan Çözümünün milletvekiline parlamentoda yumruk attığı için gözaltına alındı.

Basında yer alan haberlere göre, Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiryakos Velopulos'un dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin parlamentoda yapılan görüşmeler sırasında, iki milletvekili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Görüşmelerin ardından meclis koridorlarında da devam eden tartışma sırasında, Haziran 2023 genel seçimlerinde Spartalılar Partisinden meclise giren ancak daha sonra partiden ayrılan Konstandinos Floros, Yunan Çözümü Partisi Milletvekili Vasilis Grammenos'a yumruk attı.

Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, Floros'u meclisten 15 gün uzaklaştırma kararı aldı.

Floros ayrıca milletvekillerine görev sırasında şiddet gösterilmesi halinde 10 yıla kadar hapis cezası öngören Ceza Kanunu'nun 157'nci maddesi gereğince polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Milletvekili, Yunanistan, Flo, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da aşırı sağcı parti milletvekili parlamentoda yumruk attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:59 Kadın taraftara sarılan İranlı kaleci Hossein Hosseini, men ve para cezası aldı Kadın taraftara sarılan İranlı kaleci Hossein Hosseini, men ve para cezası aldı
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 17:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da aşırı sağcı parti milletvekili parlamentoda yumruk attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement