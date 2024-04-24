Yunanistan'da aşırı sağcı parti milletvekili parlamentoda yumruk attı

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Yunanistan'da aşırı sağcı Spartalılar Partisinden ayrılan milletvekili, bir diğer aşırı sağcı parti Yunan Çözümünün milletvekiline parlamentoda yumruk attığı için gözaltına alındı.

Basında yer alan haberlere göre, Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiryakos Velopulos'un dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin parlamentoda yapılan görüşmeler sırasında, iki milletvekili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Görüşmelerin ardından meclis koridorlarında da devam eden tartışma sırasında, Haziran 2023 genel seçimlerinde Spartalılar Partisinden meclise giren ancak daha sonra partiden ayrılan Konstandinos Floros, Yunan Çözümü Partisi Milletvekili Vasilis Grammenos'a yumruk attı.

Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, Floros'u meclisten 15 gün uzaklaştırma kararı aldı.

Floros ayrıca milletvekillerine görev sırasında şiddet gösterilmesi halinde 10 yıla kadar hapis cezası öngören Ceza Kanunu'nun 157'nci maddesi gereğince polis tarafından gözaltına alındı.