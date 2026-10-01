Yunanistan'da balıkçılar yakıt için iş bıraktı, litre başına 50-55 sent istiyor

Yunanistan'da balıkçılar, artan yakıt maliyetleri ve sektörde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle iş bırakma eylemi düzenledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, kıyı balıkçılığı, gırgır ve trol teknelerinde çalışan balıkçıların katıldığı eylem kapsamında Selanik'te onlarca balıkçı teknesi Termaikos Körfezi'ne açıldı.

Balıkçılar, teknelerinde meşale yakıp korna çalarak artan yakıt maliyetlerini protesto etti.

Selanikli balıkçılar, hükümetten denizcilikte kullanılan yakıt için litre başına 50-55 sent destek talep ederek, bu yönde bir düzenleme yapılmaması halinde iş bırakma eylemini süresiz sürdüreceklerini açıkladı.

Eylem kapsamında Atina yakınlarındaki Keratsini Balık Hali'nde de onlarca balıkçı çalıştırmadıkları teknelerinin önünde toplanarak sektörün yaşadığı sorunlara dikkati çekti.