Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Artıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Artıyor

Yunanistan\'da Batı Nil Virüsü Artıyor
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Yunanistan'da Batı Nil virüsü yaz aylarında daha yoğun görülüyor, özellikle Doğu Attika'da vaka artışı var.

Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yaz aylarında daha yoğun görüldüğü ve yüksek dolaşım döneminin genellikle haziran ortası veya sonundan eylül ortası veya sonuna kadar sürdüğü belirtildi.

Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hijyen ve Epidemiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Gkikas Magiorkinis, katıldığı televizyon programında, virüsün enfekte kuşlardan sivrisineklere, sivrisineklerden de insanlara geçtiğini, insandan insana bulaşmadığını söyledi.

Bu yıl, virüs dolaşımının geçen seneye göre daha yüksek olduğunu aktaran Magiorkinis, virüsün yaz aylarında daha yoğun görüldüğünü dile getirdi.

Doğu Attika'da daha fazla vaka

Magiorkinis, son yıllarda vakaların coğrafi dağılımında değişiklik görüldüğüne dikkati çekerek özellikle Doğu Attika'da daha fazla vaka kaydedildiğini bildirdi.

Doğu Attika'daki artışın, bölgenin kırsal özellikleriyle bağlantılı olabileceğini belirten Magiorkinis, enfekte kuşların bulunduğu alanlarda sivrisineklerin virüsü insanlara taşıyabildiğini ifade etti.

Magiorkinis, virüse yakalananların büyük bölümünün hastalığı belirtisiz veya hafif semptomlarla geçirdiğini, yaklaşık her 140-150 enfeksiyondan birinde ise ağır klinik tablo ortaya çıktığını kaydetti.

Magiorkinis, Attika Bölge Yönetiminin de virüsle mücadele kapsamında Doğu Attika'da yaklaşık 10 bin dönümlük alanda gece ilaçlamalarının artırılmasına karar verdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Batı Nil Virüsü, Yunanistan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Artıyor - Son Dakika

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