Yunanistan'da Büyük Orman Yangınları - Son Dakika
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Yunanistan'da Büyük Orman Yangınları

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2018-2026'da Atika'da 480 bin dönüm alan yandı, Porto Germeno yangını devam ediyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'yı da kapsayan Attika bölgesinin batısında, 2018-2026 döneminde çıkan büyük orman yangınlarında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Hızlı Haritalama Servisi ile Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine dayanan güncellenmiş analiz sonuçları yayımlandı.

Porto Germeno bölgesinde 31 Temmuz 2026'da çıkan son büyük yangının ardından yapılan değerlendirmede, 2018-2026 döneminde Attika'nın batısında çıkan 6 büyük orman yangınında 480 bin dönümden fazla alanın yandığı kaydedildi.

Porto Germeno'daki yangının henüz tamamen söndürülemediği belirtilirken, yanan alanın mevcut hesaplamasının 2 Ağustos öğle saatlerine kadar elde edilen uydu verilerine dayandığı, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından nihai hasar tespitinin güncelleneceği vurgulandı.

Haberde görüşlerine yer verilen Yunanistan Ulusal Gözlemevi yangın meteorolojisi uzmanı Kostas Giannaros, Porto Germeno'daki yangının kendi hava akımını oluşturacak büyüklüğe ulaştığını, bu nedenle rüzgarın nispeten zayıf olmasına rağmen alevlerin ilerlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Giannaros, ağustos ayının yangın meteorolojisi açısından yılın en kritik dönemi olduğuna dikkati çekerek, yangının bölgenin topoğrafyası ve bitki örtüsünü izleyerek yayılmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Büyük Orman Yangınları - Son Dakika

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