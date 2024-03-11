Yunanistan'da çiftçiler, nakit akışı için hükümetten destek bekliyor

Yunanistan'da, tarım sektöründeki sorunları görüşmek üzere Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelen çiftçiler, ekim zamanı öncesi nakit akışına ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Miçotakis, Atina'da Tesalyalı çiftçilerin temsilcilerini kabul etti. Görüşmede, çiftçilerin hem tarım alanındaki genel sorunlar hem de Eylül 2023'te Tesalya Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden sonra karşılaştıkları problemler ele alındı.
Görüşmeden sonra açıklama yapan çiftçiler, ekim zamanının yaklaştığına dikkati çekerek, sel felaketinin yaralarını sarmak ve tekrar kendi ayakları üzerinde durabilmek için nakit akışına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
Çiftçiler, görüşmeden bekledikleri yanıtları alamadıklarını ifade etti.
Miçotakis ve çiftçilerin 15 Mart'ta tekrar bir araya gelmesi öngörülüyor.
Öte yandan sel felaketinde uğradıkları zararın giderilmesi için hükümetten destek bekleyen çiftçiler, Larisa'da traktörleriyle sokağa çıktı. Çiftçiler, kendilerine söz verilen tazminatların yetersiz olduğunu kaydetti.
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