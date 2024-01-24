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Yunanistan'da çiftçilerin protestosunda arbede çıktı - Son Dakika
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Yunanistan'da çiftçilerin protestosunda arbede çıktı

Yunanistan'ın Larisa kentinde, hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçilerin Atina-Selanik karayolunu kapatma girişimine polis müdahale etti ve arbede yaşandı. Geliri azalan ve üretimde kayıp yaşayan çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması ve tarım alanındaki projelere destek talep ediyor. Larisa Çiftçi Dernekleri Başkanı Rizos Marudas, protestonun çiftçilerin sorunlarını vurgulamayı amaçladığını belirtti ve çiftçiler, talepleri karşılanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

Yunanistan\'da çiftçilerin protestosunda arbede çıktı
24.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:29
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Yunanistan'ın Larisa kentinde, Atina- Selanik karayolunu kapatmak isteyen çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler yaya olarak Atina-Selanik karayolunu kapatmaya çalıştı.

Polisin çiftçileri engellemesi üzerine arbede yaşandı.

Geliri azalan ve üretimde kayıp yaşayan çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması, tarım alanındaki proje ve altyapı çalışmalarına destek içeren taleplerde bulunuyor.

Larisa Çiftçi Dernekleri Başkanı Rizos Marudas, bugünkü protestonun çiftçilerin sorunlarını vurgulamayı amaçladığını belirtti.

Çiftçiler, talepleri karşılanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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