Yunanistan'da çıkan orman yangınında köyler tahliye edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da çıkan orman yangınında köyler tahliye edildi

Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda çıkan orman yangını hızla yayılarak tedbir amacıyla Krieza, Koskina ve Petries köylerinin tahliye edildiği bildirildi. Yangına itfaiye ekipleri, uçaklar ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

29.07.2024 18:55
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Yunanistan'da Eğriboz Yarımadası'nda çıkan orman yangınının hızla yayılması üzerine tedbir amacıyla bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde çıkan yangının büyümesi üzerine Krieza, Koskina ve Petries köylerinde yaşayan vatandaşlardan, "köylerini terk etmeleri" istendi.

Bölgede "acil durum" ilan edilirken, yangına 50 itfaiyeci, 9 araç, 3 uçak ve 2 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Haberlerde, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermek için Pire'den bir ekibin bölgeye hareket ettiği duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da çıkan orman yangınında köyler tahliye edildi - Son Dakika

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