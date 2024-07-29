Yunanistan'da çıkan orman yangınında köyler tahliye edildi

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Yunanistan'da Eğriboz Yarımadası'nda çıkan orman yangınının hızla yayılması üzerine tedbir amacıyla bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde çıkan yangının büyümesi üzerine Krieza, Koskina ve Petries köylerinde yaşayan vatandaşlardan, "köylerini terk etmeleri" istendi.

Bölgede "acil durum" ilan edilirken, yangına 50 itfaiyeci, 9 araç, 3 uçak ve 2 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Haberlerde, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermek için Pire'den bir ekibin bölgeye hareket ettiği duyuruldu.