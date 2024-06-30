Yunanistan'da çıkan orman yangınları yerleşim birimlerine ulaştı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keratea'da çıkan orman yangınının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşlardan, cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda Keratea yakınlarındaki 6 yerleşim biriminin tahliye edilmesi istendi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Lavreotiki Belediye Başkan Yardımcısı da orman yangınının bölgedeki evlere ulaştığını belirtti.

ERT, bölgede en az 3 ev ve bazı otomobillerin yandığını aktardı.

Bölgede mahsur kalan çoğunluğu yaşlı 52 kişi polis tarafından tahliye edildi. Bazı yollar ise tedbiren trafiğe kapatıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgede 8 kuvvetinde esen rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangın dört noktada devam ediyor.

Dumanlar Girit'e kadar ulaştı

Yunanistan Meteoroloji Dairesi Başkanı Kostas Laguvardos, sosyal medyada yaptığı haritalı paylaşımda, Keratea'daki yangının dumanlarının, Keratea'dan 210 kilometre ötede Girit'in kuzeybatısına ulaştığını aktardı.

Ülkedeki diğer yangınlar

Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesine bağlı Stamata'da da orman yangını nedeniyle yerleşim birimleri tedbiren tahliye edildi. Bölgede çocukların kamp alanı da boşaltılarak çocuklar bölgeden uzaklaştırıldı.

Başkentin yaklaşık 90 kilometre kuzeyindeki Riçona'da çıkan orman yangını ise sanayi bölgesine yakın olması nedeniyle tehlike arz ediyor.

Genelinde şiddetli rüzgarların hakim olduğu Yunanistan'ın Lamia kenti yakınlarında ve Andros Adası'nda da orman yangını çıktı.