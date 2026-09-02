Yunanistan'da Eğriboz ve Attika'daki yangınlara tahliye uyarısıyla müdahale sürüyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Eğriboz ve Attika'daki yangınlara tahliye uyarısıyla müdahale sürüyor

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Yunanistan'ın Attika ve Eğriboz bölgelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Eğriboz Adası'ndaki Karistos'ta yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca Erodios köyü sakinlerine 112 hattından tahliye uyarısı gönderildi.

Yunanistan'ın Attika ve Eğriboz bölgelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Attika bölgesinin Peania kasabasında çıkan yangına 32 itfaiyeci, gönüllüler ve 12 araç ile müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına havadan 2 helikopterin destek verdiği kaydedildi.

Öte yandan, Eğriboz Adası'nın Karistos bölgesinde çıkan yangına 3 yaya ekibi ile 60 itfaiyeci ve 21 araçla müdahale ediliyor, çalışmalara 9 uçak ve 4 helikopterle havadan destek veriliyor.

Bazı noktalarda yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle, Erodios köyünde yaşayanlara 112 Acil Durum Hattı üzerinden tahliye uyarısı gönderildi.

Karistos'taki yangın, üç ayrı cephede devam ederken, ekipler alevlerin daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Eğriboz ve Attika'daki yangınlara tahliye uyarısıyla müdahale sürüyor - Son Dakika

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