Yunanistan'da F-16 Savaş Uçağı Eğitim Uçuşu Sırasında Denize Düştü

Sinop Güç Birliği Derneği, Ramazan Kolisi Dağıtıyor

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, Ramazan ayı kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altay, bu yıl 870 Ramazan kolisi dağıttıklarını ve başvuruların devam ettiğini belirtti. Başvuruların çoğunluğunun nakit para talepleri olduğunu ifade eden Altay, dernek olarak alışveriş çekleri ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.