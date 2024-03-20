Yunanistan'da F-16 Savaş Uçağı Eğitim Uçuşu Sırasında Denize Düştü

Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nde bulunan Arsura Adası (Psathoura) açıklarında eğitim uçuşu sırasında denize düştü.
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait F-16, Larissa'daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı.
F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.
Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
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Ankara'da gözaltına alınan BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifade vermek üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Aşut'un, İzmir'de cezaevinde bulunan bir mahkuma para göndermesiyle 'terörün finansmanına fon oluşturma' suçunu işlediği iddia edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Aşut serbest bırakıldı.
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