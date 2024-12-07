Yunanistan'daki göçmen merkezinde çalışan doktorun, 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina yakınlarındaki Shinos göçmen merkezinde 5 Aralık akşamı rahatsızlanan Suriyeli kız çocuğu, merkezin doktoruna başvurdu.
Doktor, 5 yaşındaki çocuğu hastaneye sevk etti. Ancak çocuğun hastaneye vardığında ölü olduğu tespit edildi.
Olaya ilişkin soruşturma açılırken, göçmen merkezinin doktoru gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Göçmen Çocuğun Ölümü: Doktor Gözaltında - Son Dakika
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