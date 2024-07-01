Yunanistan'da Haziran Ayı Sıcaklık Ortalamaları Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Yunanistan'da Haziran Ayı Sıcaklık Ortalamaları Rekor Seviyeye Ulaştı

Yunanistan Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan rapora göre, ülkedeki 53 meteoroloji istasyonunda yapılan ölçümler sonucunda, haziran ayı sıcaklık ortalamalarının 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirlendi. Bazı bölgelerde, diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Ayrıca, 11 meteoroloji istasyonunda, 2010'dan bu yana haziranda ölçülmüş en sıcak günler yaşandı. Rodos Adası'ndaki Lindos köyünde ise 43,6 derece ile haziranda ölçülen en yüksek sıcaklık kaydedildi.

01.07.2024 19:31
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Yunanistan'da haziran ayı sıcaklık ortalamalarının, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı rapora göre, ülkedeki 53 meteoroloji istasyonunda 2010'dan beri yapılan düzenli ölçümlerde tespit edilen haziran ayı sıcaklık ortalamaları incelendi.

Yapılan ölçümlerde, haziran ayı sıcaklık ortalamasının, 2010'dan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi. Bu ortalamanın bazı bölgelerde, diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek olduğu belirlendi.

Öte yandan, gün bazında yapılan incelemede, 53 meteoroloji istasyonunun 11'inde, 2010'dan bu yana haziranda ölçülmüş en sıcak günler kaydedildi.

Rodos Adası'ndaki Lindos köyündeki meteoroloji istasyonu, 43,6 derece ile haziranda ölçülen en yüksek sıcaklığı gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Haziran Ayı Sıcaklık Ortalamaları Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da Haziran Ayı Sıcaklık Ortalamaları Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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