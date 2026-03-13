Yunanistan'da Hidrokarbon Arama Anlaşması Onaylandı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile yapılan anlaşmaların geçerli olabilmesi için Parlamentoya sunulan yasa tasarısı oylamaya sunuldu.

Oylamada, yasa tasarısına iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) onay verirken, Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Zafer, Yeni Sol ve Özgürlük Seyri partileri karşı oy kullandı. Yunan Çözümü Partisi ise çekimser kaldı.

Yapılan oylamada, yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla, Yunanistan devleti ile Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu arasında Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz bölgelerinde hidrokarbon arama ve kullanma haklarının verilmesine ilişkin anlaşma 16 Şubat'ta imzalanmıştı.