Yunanistan'da İleryoz Adası'nda Su Kıtlığı Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, su kıtlığı nedeniyle Güllük Körfezi'nin karşısındaki İleryoz (Leros) Adası'nda "acil durum" ilan etti.

Bakanlık kararında, İleryoz Adası'nda yaşanan susuzluk sorununun olası sonuçlarıyla mücadele edebilmek için bölgede "acil durum" ilan edildiği belirtildi.

Acil durum halinin bir ay sürmesi, bu süre içerisinde yetkili kurumların yeterli su temini için gerekli önlemleri alması öngörülüyor.