Yunanistan'da Kadınlar Gönüllü Askerliğe Başladı

Yunanistan'da gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak üzere Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine başvuran kadınlardan ilk grubun bugün göreve başladığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkede bu yıl başlatılan, "kadınların gönüllü askerlik yapmasına" ilişkin uygulama çerçevesinde 72 kadın bugün Yunanistan Kara Kuvvetlerine bağlı birimlerde göreve başladı.

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kostidis de göreve yeni başlayan 72 kadın askeri, Lamia kentindeki birlikte ziyaret etti.

Ülkede kadınlar için yeni başlatılan gönüllü askerlik uygulamasına katılanların, kamu personeli seçme sınavında ekstra puan, askerlik süresinin ön hizmet süresi olarak kabul edilmesi, üniversite mezunu olanların orduda hemşirelik veya idari işler gibi görevlere alınması, silahlı kuvvetlerin sosyal imkanlarından faydalanması gibi imkanlara sahip olması öngörülüyor.

Gönüllü askerler için 26 Haziran'da yemin töreni düzenlenmesi planlanıyor.