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Yunanistan'da Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Yunanistan'da havaların soğumasıyla birlikte Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde artış yaşanıyor. Geçen hafta 60 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, hastaneye girişlerde yüzde 45 oranında bir artış görüldü. Ayrıca ülkede JN.1 varyantına bağlı vakaların da arttığı belirtildi ve 101 kişide bu varyantın tespit edildiği açıklandı.

Yunanistan\'da Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
23.12.2023 - 16:17,
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Yunanistan'da havaların soğumasıyla Kovid-19 vakalarına bağlı ölümlerde artış yaşandığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid–19'a bağlı 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, hastaneye girişlerde ise yüzde 45 oranında artış yaşandığı aktarıldı.

Kovid 19'un JN.1 varyantına bağlı vakaların da ülkede arttığına işaret edilen açıklamada, 101 kişide söz konusu varyantın tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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