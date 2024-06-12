Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda Orman Yangını

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yunan basınındaki haberlere göre sabah saatlerinde Messinia bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere 20 itfaiye ekibi, 8 araç ve 2 uçakla müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Çıkış sebebi araştırılan yangının şu an için yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.