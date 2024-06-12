Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda Orman Yangını

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yunan basınındaki haberlere göre sabah saatlerinde Messinia bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere 20 itfaiye ekibi, 8 araç ve 2 uçakla müdahalede bulunulduğu bildirildi.
Çıkış sebebi araştırılan yangının şu an için yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.
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