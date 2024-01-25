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Yunanistan'da Öğrenci ve Eğitimciler Özel Üniversite Yasa Tasarısını Protesto Etti - Son Dakika
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Yunanistan'da Öğrenci ve Eğitimciler Özel Üniversite Yasa Tasarısını Protesto Etti

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını protesto etti. Protestocular, eğitime daha çok bütçe ayrılmasını talep etti. Öğretmenler ise iş bırakma eylemi yaptı. Başbakan Miçotakis ise özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını açıkladı.

Yunanistan\'da Öğrenci ve Eğitimciler Özel Üniversite Yasa Tasarısını Protesto Etti
25.01.2024 - 17:15,
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Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını protesto etti.

Başkent Atina'da bir araya gelen eylemciler, Parlamento binasına kadar yürüdü. Protestocular ülkede özel üniversitelerin hizmet vermesine karşı çıkarak, eğitime daha çok bütçe ayrılmasını talep etti.

Selanik, Volos, İskeçe, Rethimnos gibi illerde de aynı sebeplerle öğrenci ve eğitmenler eylem düzenledi.

Orta dereceli okullardaki öğretmenler ise yerel saatle 11.00-14.00 arası iş bırakma eylemi yaptı.

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti.

Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yüksek öğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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