Yunanistan'da öğrenci ve eğitmenler özel üniversitelere karşı eylem düzenledi - Son Dakika
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Yunanistan'da öğrenci ve eğitmenler özel üniversitelere karşı eylem düzenledi

Yunanistan\'da öğrenci ve eğitmenler özel üniversitelere karşı eylem düzenledi

Yunanistan'da öğrenci ve eğitmenler, özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısına karşı eylem düzenledi. Başkent Atina'da toplanan eylemciler, Parlamento binasına yürüyerek özel üniversitelere karşı sloganlar attı. Eylemciler, özel üniversitelerin açılmasına karşı olduklarını ve bütçeden eğitime daha fazla pay ayrılmasını talep etti. Eğitimdeki bu değişiklikler nedeniyle yaklaşık 7 haftadır devam eden eylemler, birçok fakültede eğitimin engellenmesine sebep oldu.

22.02.2024 21:03  Güncelleme: 21:06
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Yunanistan'da öğrenci ve eğitmenler, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısına karşı eylem düzenledi.

Başkent Atina'da buluşan öğrenci ve eğitmenler, özel üniversitelere karşı sloganlar atarak Parlamento binasına yürüdü.

Eylemciler hem özel üniversitelerin açılmasına karşı olduklarını dile getirdi, hem de bütçeden eğitime daha çok pay ayrılmasını istedi.

Yaklaşık 7 haftadır devam eden eylemlerde çok sayıda fakültede eğitim, protestocu öğrenciler tarafından engelleniyor.

Protestocu öğrencilerin üniversite "işgalleri" nedeniyle, bazı fakültelerde sınavlar çevrim içi yapılırken, bazı üniversitelerde ise hiç yapılamadı.

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti. O günden itibaren, Yunanistan gündeminde olan özel üniversitelere ilişkin yasa tasarısı sokakta da öğrenci ve eğitmenlerce düzenlenen protestolara yol açmıştı.

Kaynak: AA

Parlamento, Yunanistan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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