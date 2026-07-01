Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde dün çıkan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün yangında hayatını kaybeden kişinin cesedinin bulunduğu bölgeye yakın ormandaki evde, 12 yaşında bir çocuğun cesedine ulaşıldı.
Evden kaçarak yangından yaralı olarak kurtulan kadın ise itfaiye ekiplerine geride çocuğunu ve eşini bıraktığını aktardı.
Yetkililerin yaptığı incelemede evin tamamen yandığı belirlendi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı dün, Selanik ilinin Oraiokastro ilçesindeki Derveni bölgesinde yangın çıktığını ve ormanlık alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi tespit ettiklerini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Orman Yangını: 2 Ölü - Son Dakika
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