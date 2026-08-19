Yunanistan'da Orman Yangını

Yunanistan'ın Viniani iline bağlı Kerasohori köyünde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Orta Yunanistan'daki Viniani iline bağlı Kerasohori köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına, hem karadan hem de iki yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale başlatıldı.

Öte yandan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı bugün yaptığı açıklamada son 24 saatte 39 ormanlık alan ve tarım arazisinde yangın çıktığını aktardı.