Yunanistan'da Orman Yangını Alarmı
Atina yakınlarındaki yangında 70'ten fazla yangınla mücadele ediliyor, yüzlerce kişi tahliye edildi.
YUNANİSTAN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Haydari bölgesi yakınlarındaki Poikilo Dağı'nda çıkan orman yangınından yükselen dumanlar, 31 Temmuz 2026.
Yunanistan'da cuma günü etkili olan güçlü rüzgarlar, çok sayıda orman yangınını körükledi. İtfaiye ekipleri ülke genelinde 70'ten fazla yangınla mücadele ederken, yüzlerce kişi deniz yoluyla tahliye edildi. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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