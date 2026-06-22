Yunanistan'da Orman Yangını, Kara Yolu Kapandı

Yunanistan'ın Biotia ilinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki ulusal kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Biotia ilinin Akrefnio bölgesinde orman yangını çıktı.

Yangın nedeniyle Yunanistan Sivil Koruma Merkezinden bölgedekilerin telefonlarına gönderilen 112 acil kodlu mesajla, vatandaşların her tür ihtimale karşı dikkatli olması istendi.

Yangın nedeniyle Atina-Lamia hattı üzerindeki ulusal karayolu da Akrefnio civarında trafiğe kapatıldı.

Yangınla hem karadan hem de havadan mücadele başlatıldı.