Yunanistan'da Orman Yangını Riski Artıyor

Son günlerde birçok bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele edilen Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde de orman yangını çıktı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Agrafa Dağları'nın eteklerinde Kardiça iline bağlı Kanalia köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına karadan 25 itfaiyeci ve 8 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına ise havadan 5 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Ayrıca Yunan İtfaiye Teşkilatı, yarın ülkenin birçok bölgesinde yüksek ve çok yüksek düzeyde orman yangını riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Yunanistan'da son günlerde yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok bölgede orman yangınları çıkarken, hafta başında Selanik yakınlarındaki bir yangında baba ile 12 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.