Yunanistan'da Orman Yangınları: Tahliyeler Devam Ediyor

ATİNA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Yunanistan'ın birçok bölgesinde devam eden orman yangınları nedeniyle toplu tahliyeler gerçekleştiriliyor. Aşırı rüzgar ve yüksek sıcaklıklar müdahale çalışmalarını zorlaştırırken alevler çok sayıda ev, tarım arazisi ve sanayi tesisine zarar veriyor.

Ulusal haber ajansı AMNA'nın bildirdiğine göre, son 24 saatte 82 orman yangını meydana gelirken, salı akşamı itibarıyla yangınlar 23 farklı noktada sürüyor. Beaufort ölçeğine göre 9 şiddetine ulaşan rüzgarların alevleri körüklemesi üzerine İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ülke genelindeki tüm itfaiyecileri, orman görevlilerini, hava araçlarını ve gönüllüleri seferber etti.

Ülkenin batısındaki Ahaya bölgesinin batısında yer alan Patras sanayi bölgesi yakınlarında çıkan büyük yangın nedeniyle birçok kez acil durum alarmı verilirken, 20'den fazla yerleşim yeri tahliye edildi.

Devlete ait ERT televizyonunun bildirdiğine göre, sanayi tesisleri, evler ve tarım arazileri hasar görürken, yanık veya solunum sorunları yaşayan en az üç kişi tedavi altına alındı. Ayrıca, yoğun duman nedeniyle Agios Stefanos Cezaevi yüksek alarm durumuna geçti. Sahil Güvenliğe ait üç gemi ile özel tekneler denizden kurtarma operasyonları için hazır bekletilirken, ana karayollarında trafik durduruldu.

Son haftalarda aşırı sıcak ve kuraklığın etkisi altında olan Yunanistan'da, şiddetli rüzgarlar yangınların hızla yayılmasına neden oldu.