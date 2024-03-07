Yunanistan'da Özel Üniversite Yasa Tasarısına Karşı Protesto

MÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve dövizler taşıyarak tepkilerini dile getirdi. Grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in yıllardır süren katliamlarına dikkat çekilerek, binlerce insanın hayatını kaybettiği ve Gazzelilerin insani ihtiyaçlarının karşılanamaz hale geldiği vurgulandı. Ayrıca, Amerika'nın Gazze'ye yardım ettiği iddialarına da itibar edilmediği belirtildi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.