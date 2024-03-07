Yunanistan'da Özel Üniversite Yasa Tasarısına Karşı Protesto

Yunanistan'ın Selanik kentinde hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısı protesto edildi.
Yunan basınındaki haberlere göre, Selanik İşçi Merkezi üyeleri ile öğrenciler bir araya gelerek özel üniversitelerin kurulması yerine devlet üniversitelerinin desteklenmesini istedi.
Gösterinin ardından açıklama yapan grup temsilcisi, ülke genelinde hükümetin planlarına karşı çıkan ve devlet üniversitelerini savunan öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eylemlerini desteklediklerini belirtti.
Grup temsilcisi, yasa tasarısının mecliste oylanacağı yarın sabah 10.00'dan itibaren dört saatlik iş bırakma eylemine gideceklerini söyledi.
Yarın, başta başkent Atina ve Selanik olmak üzere ülkenin birçok kentinde yasa tasarısına karşı çıkan öğrenci gruplarının protesto düzenlemesi bekleniyor.
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