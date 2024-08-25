Yunanistan'da Su Kaynakları Azalıyor

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Yunanistan'da başkent Atina'yı kapsayan Attiki Bölgesi'ne su sağlayan baraj sularının azalması nedeniyle yeni kaynak arayışına gidildiği belirtildi.

SKAI FM'e konuşan Yunanistan Su ve Kanalizasyon İdaresi (EYDAP) Başkanı Yorgos Stergiu, Attiki Bölgesine su sağlayan barajların su seviyelerinde ciddi azalma olduğunu dikkati çekti.

Bu barajlardan Mornos'un su seviyesinin yükseltilebilmesi için başka bölgelerden su pompalanması ve sondaj yönteminin planlandığını aktaran Stergiu, Attiki sakinlerinin de su kullanımı konusunda hassas olması gerektiğini vurguladı.

Stergiu, şehir şebeke suları ile balkon ve araç yıkanmamasını istedi.

Son 9 aydır mevsim normallerinin altında yağış alan Yunanistan'da baraj ve göl su seviyelerinde önemli ölçüde azalma yaşanmıştı.