Yunanistan'da Tempi Davası: Şeffaflık Çağrısı

31.03.2026 22:14
Yunanistan'da Tempi tren kazası davası için basın mensuplarının duruşma salonuna erişimi talep ediliyor.

Yunanistan'da 2023'te 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasına ilişkin 23 Mart'ta görülen davanın salon yetersizliği nedeniyle ertelenmesinin ardından yarın yeniden görülecek duruşma öncesinde, basın meslek örgütleri "şeffaflık" çağrısı yaptı.

Yunanistan Foto Muhabirleri Derneğinden (EFE) yapılan yazılı açıklamada, davanın kamuoyu açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, mahkemeye fotoğraf çekimine izin verilmesi yönünde resmi başvuruların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yabancı basın temsilcileriyle birlikte mahkeme heyetine sunulan başvuruda, davanın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından görsel olarak belgelenmesinin önemine işaret edildi.

Ayrıca, duruşma salonlarında görev yapacak basın mensuplarının çalışma koşullarının ve güvenliklerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan Gazeteciler Birliğince (ESİEA) yapılan açıklamada da gazetecilerin davayı takip etmesinin adil yargılama sürecinin önemli bir unsuru olduğu belirtilerek, basın mensuplarının duruşma salonuna erişiminin kısıtlanmaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, gazetecilerin duruşmaları izleyebilmesinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından zorunlu olduğu ifade edilerek, basının yargı süreçlerinden dışlanmasının "haber alma hakkının ihlali" anlamına geleceği kaydedildi.

Yunanistan'ın Larisa ili yakınlarındaki Tempi'de Şubat 2023'te aynı hat üzerinde karşı yönden gelen 2 trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

