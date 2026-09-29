Yunanistan'da terörle mücadele biriminde eski sistem açığı oluştuğu ileri sürüldü - Son Dakika
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Yunanistan'da terörle mücadele biriminde eski sistem açığı oluştuğu ileri sürüldü

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Yunanistan'da 2022 dinleme skandalının ardından terörle mücadele biriminde eski teknoloji nedeniyle güvenlik açığı oluştuğu ileri sürüldü. Mevcut sistemlerle iletişimin yalnızca yüzde 10-15'i izlenebiliyor; 6 milyon avroluk alternatif, Viber ve WhatsApp'ı takip edemiyor.

Yunanistan'da dinleme skandalının ardından, terörle mücadele biriminin kullandığı telefon takip sistemlerinin eski teknoloji olması nedeniyle güvenlik açığı oluştuğu ileri sürüldü.

Ülkede yayımlanan Ta Nea gazetesinin haberine göre, Yunanistan'da 2022'de patlak veren dinleme skandalında Predator casus yazılım programının kullanıldığının ortaya çıkmasının ve kamuoyundaki tepkilerin ardından, elinde yeni teknolojili takip sistemi bulunmayan terörle mücadele birimi alternatif çözüm arayışına girdi.

Mevcut sistemlerle, güvenlik gerekçesiyle takip edilmesi gereken iletişimin sadece yüzde 10 ila 15'i takip edilebiliyor ve bu durum güvenlik açığına neden oluyor.

Dinleme skandalının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle kullanılabilecek takip sistemleri seçenekleri kısıtlanıyor.

Bu nedenle, terörle mücadele biriminin yöneldiği alternatif ise yaklaşık 20 yıl önce kullandığına benzeyen eski teknolojiye sahip bir ürün oldu. Alternatif olarak görülen 6 milyon avro değerinde eski teknolojili ürün ise Viber, WhatsApp ve benzeri iletişim uygulamalarını takip edemiyor.

Dinleme skandalı

Yunanistan'da dinleme skandalı, 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "Predator" tespit edildikten sonra gündeme gelmişti.

İçlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve dönemin Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Dinleme skandalı kapsamında İsrail ordusunun eski mensuplarından ve söz konusu casus programı temin eden "Intellexa" firmasının kurucusu Tal Jonathan Dilian ve iş ortağı Sara Aleksandra Fayssal Hamou'nun da bulunduğu 4 kişiye, şubat ayında Yunan yargısı hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA
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