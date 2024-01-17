Yunanistan\'da Türk Milletvekili: Azınlığın seçim aracına dönüşmesi son bulmalı

Yunanistan'da Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, Batı Trakya Türk azınlığının her seçim öncesinde aşırı sağ zihniyet tarafından hedef gösterilmesinin durdurulması gerektiğini belirterek, "Azınlığın, partilerin elinde bir seçim aracına dönüşmesi son bulmalıdır." dedi.

Yeni Sol Partisinin kuruluş toplantısında konuşan Ferhat, Batı Trakya'nın çok yönlü özellikleri ve kültürlülüğüne dikkati çekerek, bölgenin destek programları ve kalkınma projeleriyle kalkınması gerektiğine vurgu yaptı.

Ferhat, "Azınlığın, her seçim öncesinde aşırı sağ zihniyet tarafından hedef gösterilmesi çabalarına karşı durmalıyız. Azınlığın, partilerin elinde bir seçim aracına dönüşmesi son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Sirigos'un "Artık Lozan Antlaşması'nın hiçbir geçerliliği kalmadı." sözlerini de eleştiren Ferhat, Lozan Antlaşması'na saygı duyduklarını belirtti.

Ferhat, "Fakat bu azınlığımızın hiçbir sorunu yoktur anlamına gelmemektedir. Yeni Sol olarak parti programımızın büyük bir bölümünü azınlığın başlıca sorunlarını çözmeye adamalıyız. Temel insan hakları ve hukuki sorunların yanı sıra ülke genelinde olduğu gibi azınlığımızın da ekonomik sorunlarını çözüp refaha kavuşmasını sağlamalıyız." diye konuştu.