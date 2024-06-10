Yunanistan'da Türk partisi DEB, Batı Trakya'da birinci çıktı - Son Dakika
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Yunanistan'da Türk partisi DEB, Batı Trakya'da birinci çıktı

Yunanistan\'da Türk partisi DEB, Batı Trakya\'da birinci çıktı

Yunanistan'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Türklerin kurduğu DEB Partisi, Batı Trakya'da 3 ilden 2'sinde birinci oldu. DEB Partisi Başkanı Asafoğlu, azınlığın ülkeyi yönetenlere mesaj gönderdiğini belirterek seçim barajının kaldırılmasını istedi.

10.06.2024 01:11
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Yunanistan'da, pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya'da 3 ilden 2'sinde birinci çıktı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 96 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçların ardından DEB Partisi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop'ta yüzde 36, İskeçe'de ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu.

Seçim sonuçlarını Gümülcine'deki parti merkezinde takip eden üyeler, adaylar ve destekçiler zaferlerini geleneksel davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutladı.

DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, AA muhabirine, "Çok mutluyuz. Bizler bu sonuçtan emindik. Bunu her gittiğimiz yerde söyledik. Bugün de halkımız yine hem davasına, hem de partisine sahip çıktı." dedi.

2014 ve 2019 yıllarında da Rodop ve İskeçe'de birinci parti olduklarını hatırlatan Asafoğlu, Batı Trakyalı Türklerin bugün sandıklara giderek Atina ve Brüksel'e tepkilerini gösterdiklerini söyledi.

Azınlık seçmeninin yüzde 3'lük seçim barajından dolayı milletvekili çıkartamayacağını bilerek DEB'e oy verdiğini vurgulayan Asafoğlu, "Azınlık, ülkeyi yönetenlere çok ciddi bir mesaj gönderdi. Atina'nın, burada yaşayan bir azınlığının olduğunu görmezden gelmekten vazgeçmesi lazım" diye konuştu.

DEB, 2014 ve 2019'daki AP seçimlerinde de Batı Trakya'daki 3 ilin 2'sinde birinci çıkmasına rağmen ülke genelinde uygulanan yüzde 3 seçim barajını aşamadığından AP'ye milletvekili gönderememişti.

Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan Dr. Sadık Ahmet, Yunanistan'da 1989'da düzenlenen genel seçimlerde yüksek oy olarak bağımsız milletvekili seçilmişti.

Yunanistan yönetimi, 24 Ekim 1990'da Ahmet'in seçilmesini engellemek için hem siyasi partilere hem de bağımsız adaylara yüzde 3'lük seçim barajı getirmişti.

Partilerin ve bağımsız adayların, meclise girebilmesi için ülke genelinde uygulanan yüzde 3 seçim barajını aşması gerekiyor.

Batı Trakya Türkleri, siyasi temsili engellediği gerekçesiyle yüzde 3 seçim barajının kaldırılmasını istiyor.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Türk partisi DEB, Batı Trakya'da birinci çıktı - Son Dakika

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