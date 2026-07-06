Yunanistan'da Uçuş Gecikmeleri Yüzde 63 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Uçuş Gecikmeleri Yüzde 63 Arttı

06.07.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da uçuşlardaki gecikmeler geçen yıla göre yüzde 63 artarak Avrupa'da en yüksek seviyeye ulaştı.

Yunanistan'da uçuşlardaki gecikmelerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttığı bildirildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (Eurocontrol) verilerinde Yunanistan'ın, son haftalarda uçuşlardaki gecikmelerin en fazla arttığı Avrupa ülkeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Uçuşlardaki gecikmelerin Yunanistan'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 arttığı, haziran ayının son haftasında Avrupa hava ulaşım ağındaki toplam gecikmelerin yüzde 13'ünün Yunanistan kaynaklı olduğu ifade edildi.

Yaz sezonunda Atina Uluslararası Havalimanı "Eleftherios Venizelos"da günlük yaklaşık 900 ticari uçuşun yanı sıra yaklaşık 100 kargo ve özel uçuşun gerçekleştirildiği, özellikle yoğun saatlerde yaşanan gecikmelerin yaklaşık yüzde 80'inin hava trafiği yönetiminden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan, sorunun ele alınması amacıyla bugün Sivil Havacılık Hizmeti, Sivil Havacılık Otoritesi, Atina Uluslararası Havalimanı ile AEGEAN ve SKY Express hava yolu şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapılacağı bildirildi.

Toplantıda uçuş programlarının belirlenen kapasite sınırları içinde olmasına rağmen gecikmelerin neden sürdüğünün ve alınabilecek önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.

Yetkililer, gecikmelere rağmen uçuş güvenliği açısından herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Uçuş Gecikmeleri Yüzde 63 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı

09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
08:01
Prenses’ten Brezilya’yı yıkan Haaland’a özel teşekkür Görüntü gündem oldu
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:33:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Uçuş Gecikmeleri Yüzde 63 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.