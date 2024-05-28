Yunanistan'da Veri Koruma Kurumu, Anna Misel Asimakopulu ve Yunanistan İçişleri Bakanlığına Para Cezası Verdi - Son Dakika
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Yunanistan'da Veri Koruma Kurumu, Anna Misel Asimakopulu ve Yunanistan İçişleri Bakanlığına Para Cezası Verdi

Yunanistan\'da Veri Koruma Kurumu, Anna Misel Asimakopulu ve Yunanistan İçişleri Bakanlığına Para Cezası Verdi

Yunanistan'da Veri Koruma Kurumu, Yunan Milletvekili Anna Misel Asimakopulu ve Yunanistan İçişleri Bakanlığına kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa ihlali gerekçesiyle para cezası verdi. Asimakopulu'nun yurt dışı seçmenlere talep edilmemiş siyasi bir elektronik posta gönderdiği ve bu verilerin İçişleri Bakanlığından sızdığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığına 400 bin avro, Asimakopulu'ya ise 40 bin avro para cezası verildi.

28.05.2024 18:59
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Yunanistan'da Veri Koruma Kurumu, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Yunan Milletvekili Anna Misel Asimakopulu ve Yunanistan İçişleri Bakanlığına kişisel verilen korunmasına ilişkin yasa ihlali gerekçesiyle para cezası verdi.

Veri Koruma Kurumundan yapılan açıklamada, Asimakopulu'nun yurt dışı seçmenlere, 1 Mart 2024 tarihli ve "AP seçimlerine 100 gün kala" başlıklı, talep edilmemiş siyasi bir elektronik posta gönderdiğine ilişkin çok sayıda şikayet olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Kurumun bu doğrultuda yaptığı araştırma sonucu İçişleri Bakanlığının sorumluğunda olan, Haziran 2024'te düzenlenecek AP seçimlerinin yurt dışı seçmen listelerine ait kişisel verilerin Bakanlık dışına sızdığı belirlendi.

Elektronik posta adresleri ve telefon numaralarının da bulunduğu ve 8 Haziran 2023'te oluşturulan listenin, 8-23 Haziran 2023 tarihlerinde Bakanlık dışına sızdığı, daha sonra da Asimakopulu'ya iletildiği tespit edildi.

Asimakopulu'nun, listedeki verileri, tüm yurt dışı seçmenlere elektronik posta göndermek üzere kullandığı ve yasalara göre bu verilerin sadece İçişleri Bakanlığının iç kullanımı için olduğu ve bakanlık dışına sızdırılmaması gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığını kişisel verilerin korunmasına yönelik kusurlu bulan Kurum, Bakanlığa 400 bin avro para cezası verilmesini uygun buldu.

Kurum, Asimakopulu'yu da kişisel verilerin yasa dışı elde edilmesi ve seçim yasasının ihlali gerekçeleriyle 40 bin avro para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Yunanistan, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Son Dakika

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