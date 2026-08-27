Yunanistan'da Yangın İhmalinden 2 Gözaltı

Yunanistan'ın Eğriboz ve Sakız adalarında çıkan yangınlarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan İtfaiye Teşkilatının Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimine bağlı ekiplerin yaptığı incelemelerde, her iki yangının da ihmal sonucu çıktığının belirlendiği aktarıldı.

Haberlerde, Eğriboz'da 49 yaşındaki bir kişinin, saat 12.15 sıralarında spiral makinesi kullanarak yaptığı çalışma sırasında yangına neden olduğu belirtildi.

Şüphelinin suçüstü prosedürü kapsamında gözaltına alındığı ve kendisine 3 bin 282 avro idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Sakız Adası'nın Viki bölgesinde ise 68 yaşındaki bir kişinin, saat 11.15 sıralarında ot biçme makinesiyle yaptığı çalışma sırasında yangına neden olduğu bildirildi.

Söz konusu kişinin de İtfaiye Teşkilatı görevlilerince suçüstü prosedürü kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberlerde, 1 Ocak-27 Ağustos döneminde yangınlarla bağlantılı ihlaller nedeniyle toplam 744 idari para cezası uygulandığı ve bunların toplam tutarının 1 milyon 219 bin 599 avroya ulaştığı kaydedildi.

Aynı dönemde suçüstü prosedürü kapsamında 316 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 281'inin ihmal şüphesiyle, 35'inin ise kasıt şüphesiyle işlem gördüğü belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatınca, ülkede çıkan yangınların büyük bölümünün insan ihmali kaynaklı olmaya devam ettiğinin altı çizilerek, kıvılcım veya tutuşmaya yol açabilecek çalışmalar sırasında yangın güvenliği kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu.