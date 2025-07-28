Yunanistan'da Yangın: İki Köy Tahliye Edildi

Yunanistan'da geçen hafta başından bu yana devam eden çöl sıcaklıkları nedeniyle Çuha Adası'nda bugün çıkan yangın sonucu iki köy tedbiren tahliye edildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajda Çuha Adası'nda orman yangını olduğunu duyurdu.

Mesajda, Ada'nın Mitata ve Viaradika köylerinde yaşayanların Paliapoli sahiline gitmesi istendi.

Çuha Adası'nda 26 Temmuz'da da orman yangını çıkmıştı. Yangın dün kontrol altına alınana kadar 26 bin 880 dönüm arazi tahrip olmuştu.