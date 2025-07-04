Yunanistan'da Yangın Tehlikesi Artıyor

Yunanistan'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle birçok noktada yangın çıktı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ekiplerin ülke genelinde çıkan yangınlara müdahalesi sürüyor.

Eğriboz Adası'nın Mesohoria bölgesinde çıkan yangın nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri Sivil Savunma Genel Sekreterliğinin talimatıyla tahliye edildi.

Halkidiki ilinin Plana bölgesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Mora Yarımadası'ndaki Messinia ve Arhea Olimpia bölgelerinde de yangın çıktı.

Başkent Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de öğle saatlerinde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangının yerleşim birimlerine sıçraması sonucu ilk tespitlere göre 10'a yakın ev yandı.

Ülkede etkili olan şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıklarının yangın tehlikesini artırması nedeniyle Sivil Koruma Genel Sekreterliği, vatandaşlardan yangın olasılığına karşı hazırlıklı olmasını istedi.