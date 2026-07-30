Yunanistan'da Yangınlarda 3 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yunanistan'da Yangınlarda 3 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

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Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadelede 3 itfaiyeci yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden itfaiyecilerin sayısı 3'e çıktı.

BBC'nin haberine göre, Yunanistan'ın farklı bölgelerinde süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Girit'te 2 itfaiyecinin yaşamını yitirmesinin ardından, Mora Yarımadası'nda devam eden orman yangınında da 1 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Söz konusu itfaiyecinin, görev yaptığı yerin yakınında bilinci kapalı halde bulunduğu ve ardından yaşamını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Yangınlarda 3 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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