Yunanistan'da Yüksek Yangın Riski: Turuncu Alarm Durumu

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Yunanistan'ın birçok bölgesinin kuvvetli rüzgarlar, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle "yüksek yangın riski" anlamına gelen "turuncu alarm" durumunda olduğu bildirildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün ve yarın, sıcak hava dalgasının etkili olacağı birçok bölgede yüksek yangın riski nedeniyle "turuncu alarm" durumuna geçildiği ifade edildi.

Attiki, Orta Yunanistan ve Mora Yarımadası'nın yüksek risk altındaki bölgeler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bu bölgelerde gözlem uçuşları gerçekleştireceği aktarıldı.

Açıklamada, bu bölgelerde orman yangınlarıyla mücadele için hazırlanan Acil Durum Planı'nın yürürlüğe girdiği kaydedildi.