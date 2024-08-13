Yunanistan'daki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yunanistan'daki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayarak giderek yayılan yangında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın 3. gününde Pazar günü Atina'nın yaklaşık 35 kuzeydoğusundaki Marathon Gölü yakınlarında başlayıp Pendeli Dağı'nı geçerek dün başkent Atina'nın kuzey banliyölerine ulaşan yangın, Nea Penteli, Palaia Penteli, Patima Halandriou ve Vrilissia'da evleri, iş yerlerini ve araçları küle çevirdi.

13.08.2024 23:18
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- Yunanistan'daki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayarak giderek yayılan yangında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnava köyünde pazar günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, Vrilissia'da yanan bir dükkanda 1 kadının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yunanistan Ulusal Gözlemevine göre yangında şu ana kadar 100 bin dönümlük alan kül oldu. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, çoğunlukla Marathon ve Penteli çevresinde olmak üzere birçok aktif yangın olduğunu aktardı.

Söndürme çalışmaları 702 itfaiyeci, 199 itfaiye aracı, 35 uçağın yanı sıra gönüller ve ordu personelinin de desteğiyle devam ediyor.

Türkiye ve AB'den destek

Yunanistan'ın talebi üzerine dün AB Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye girmesiyle Fransa'nın 1 yangın söndürme helikopteri, 28 itfaiye aracı ve 200 itfaiyeci, İtalya'nın 1 yangın söndürme uçağı ve Çekya'nın 25 araç ile 75 itfaiyeci göndermesi bekleniyor. Türkiye'den havalanan 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ise sabah saatlerinde Atina'daki Venizelos Havalimanı'na ulaştı.

Yangın 3. gününde

Pazar günü Atina'nın yaklaşık 35 kuzeydoğusundaki Marathon Gölü yakınlarında başlayıp Pendeli Dağı'nı geçerek dün başkent Atina'nın kuzey banliyölerine ulaşan yangın, Nea Penteli, Palaia Penteli, Patima Halandriou ve Vrilissia'da evleri, iş yerlerini ve araçları küle çevirdi. Yerleşim yerleri, 2 manastır ve 3 hastane tahliye edilirken, Atina'nın merkezi duman ve kül bulutuyla kaplandı, bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'daki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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